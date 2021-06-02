Из проката ЕВРАЗа построен крупнейший ледовый дворец спорта «Кузбасс»

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Около 8 тыс. тонн металлопроката ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК использовано при строительстве ледового дворца спорта «Кузбасс» в Кемеровской области. Это сортовой, арматурный, фасонный и трубный прокат. Можно сказать, что дворец полностью построен из металла ЕВРАЗа. Отгрузку производила трейдинговая компания ЕВРАЗ Металл Инпром (ЕМИ).

ЕВРАЗ НТМК традиционно отгрузил на спортивный объект двутавровую балку различного размера в зависимости от потребности заказчика. Комбинат производит более 300 видов двутавров высокой прочности, которые проходят испытания при температуре минус 70 градусов и могут использоваться в условиях низких температур.

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ ЗСМК поставил на строительство арматуру А500С. Она обладает высокими механическими, эксплуатационными и технологическими свойствами, отличными характеристиками сцепления с бетоном. Это обеспечивает необходимую прочность и надежность возводимых объектов.

Крупнейший в Сибири спорткомплекс – ключевой проект программы по подготовке к 300-летию Кузбасса. Дворец возвели за рекордные 1 год и 8 месяцев. Торжественное открытие состоялось в мае 2021 года.

- У ЕМИ большой опыт участия в строительстве спортивных сооружений, и мы видим, что технология строительства на «стальном каркасе» становится популярной при возведении спортивных объектов, - отметил генеральный директор ЕМИ Сергей Синцов. - Такие здания характеризуются надежностью, функциональностью, вместительностью. Естественно, многое зависит от качества металлопроката, и продукция ЕВРАЗа отвечает всем необходимым требованиям.

Кузбасский ледовый дворец площадью около 65 тыс. кв. м предназначен для проведения соревнований олимпийского и международного уровня. Здесь будут тренироваться команды по хоккею с мячом и с шайбой, конькобежцы, фигуристы, легкоатлеты, гимнасты, а также представители практически всех игровых видов спорта. Дворец сможет единовременно принимать 6 000 зрителей.