В Екатеринбурге мужчина сломал руку и ребра, пытаясь сбежать из клиники для наркозависимых

полиция проводит по факту произошедшего проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге пациент клиники для наркозависимых получил серьезные травмы, пытаясь сбежать из частного учреждения. У него зафиксировали переломы ребер, руки, а также разрывы печени и ушиб легкого.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло в наркологической клинике «Свобода» на Малышева,135а

- Мужчину в клинику из Среднеуральска привезла его жена. Хотела вылечить его от наркозависимости. По словам персонала, 39-летний пациент не хотел оставаться в клинике и попытался сбежать, выпрыгнув с балкона, - рассказал наш собеседник.

Полиция рассчитывала опросить пострадавшего, чтобы узнать, как он получил столь обширные травмы после прыжка из двухэтажного здания, но сделать этого не смогла. Бывший пациент частной клиники для наркозависимых был без сознания после операции. Сейчас он находится в ГКБ №36.

Полиция проводит по факту произошедшего проверку.