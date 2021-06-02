В Екатеринбурге жителя Подмосковья отправили в колонию за избиение сотрудницы полиции

Октябрьский районный суда Екатеринбурга признал мужчину виновным в применение насилия в отношении представителя власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жителя Подмосковья отправили в колонию за избиение сотрудницы транспортной полиции Кольцово. Сотрудница МВД получила удар по лицу за то, что сделала замечание пьяному мужчине и попросила предъявить документы.

-Следствием и судом установлено, что 24 декабря 2020 года в вечернее время 42-летний мужчина, находясь в зоне паспортного контроля аэропорта Кольцово, в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, громко выражался нецензурной бранью в присутствии остальных граждан, - рассказали в пресс-службе УрСУТ СК России.

Октябрьский районный суда Екатеринбурга признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и отправил на 1 год 9 месяцев в колонию строгого режима