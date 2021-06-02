Погрузка на Свердловской железной дороге в мае выросла на 8,6%

Фото: предоставлено СвЖД

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в мае 2021 года составила 12,8 млн тонн, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 10,9% и составил 19,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 11,6%, до 24,5 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-май 2021 года, по оперативным данным, составила 60,9 млн тонн (+5,2% к уровню аналогичного периода 2020 года). За пять месяцев на СвЖД погружено:

Фото: предоставлено СвЖД

- нефти и нефтепродуктов – 16,6 млн тонн (-0,6% к январю-маю 2020 года);

- строительных грузов – 9,7 млн тонн (+3,1%);

- черных металлов – 4,3 млн тонн (+9,8%);

- лома черных металлов – 0,9 млн тонн (+11,2 %);

- руды железной и марганцевой – 5,1 млн тонн (-1%);

- химических и минеральных удобрений – 7,4 млн тонн (+17%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 4,8 млн тонн (рост в 1,2 раза);

- цемента –1,5 млн тонн (рост в 1,4 раза);

- лесных грузов – 1,1 млн тонн (+10,4%);

- руды цветной и серного сырья – 2,3 млн тонн (-8%);

- химикатов и соды – 1,4 млн тонн (+2,4%);

- кокса – 1,1 млн тонн (+11,6%).

Грузооборот с начала 2021 года составил 90,6 млрд тарифных тонно-км (+3,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 115,5 млрд тонно-км (+3,9%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в мае 2021 года составила 110,9 млн тонн, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3% и составил 227,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 7,7% и составил 286,1 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-май 2021 года, по оперативным данным, составила 525,7 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2021 года составил 1088 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1373,9 млрд тонно-км (+4,1%).