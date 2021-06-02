На Ural Music Night выступят легенды Свердловского рок-клуба

На сцену у Главпочтампа выйдут музыканты, которые в 1986 году открывали первый фестиваль Свердловского рок-клуба Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ночь музыки» в этом году обещает быть грандиозной. На Октябрьской площади выступил Леонид Агутин, на Плотинке Slava Marlow, «Иванушки International», Лолита и Игорь Бутман, в парке Маяковского Каста. И это еще не все. Сегодня организаторы назвали хедлайнеров еще пяти площадок. На одной из них, на сцене у Главпочтамта выступят легенды Свердловского рок-клуба.

Днем на сцену выйдут молодые исполнители, а вечером выступят звездные коллективы «Намбату», Группа «ТОП», Вадим Самойлов («Агата Кристи») и Егор Белкин и «Р-клуб», которые в 1986 году открывали первый фестиваль Свердловского рок-клуба.

- Выступление на Уральской Ночи Музыки будет отображать весь мой творческий путь: от самых последних до самых первых его шагов. Ну и конечно, поскольку рок-сцена посвящена в этом году 35-летию Уральского рок-клуба, то будут сделаны несколько творческих сюрпризов, чтобы почтить моих товарищей по Свердловской рок-сцене, - рассказал Вадим Самойлов.

Также организаторы рассказали, что на территории Свердловской киностудии расположится сразу две площадки фестиваля. На сцене первой хэдлайнером станет CHESTER YOUNG - талантливый саунд-продюсер/ди-джей, автор трека PYRO, который стал вирусным в Tik Tok. Также здесь выступят известные диджеи Екатеринбурга. На вторую сцену выйдут артисты лейбла TWENTY TWENTY, а также молодые музыканты.

Кроме того в «Синара Центре» в «Ночь Музыки» выступит мистический коллектив SPOKAN GIRLS. Они представят яркий спектакль и театральный эксперимент. А на площадке фестиваля «Кинопроба» в «Атриум Палас Отель» современные джазовые музыканты озвучат старые фильмы.