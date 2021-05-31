Slava Marlow, «Иванушки International», Лолита и Игорь Бутман: объявлены новые хедлайнеры «Ночи музыки» в Екатеринбурге

Фото: предоставлено организаторами Ural Music Night

Организаторы фестиваля Ural Music Night объявили новых хедлайнеров. В Екатеринбурге 25 июня на «Ночь музыки» приедут Slava Marlow, «Иванушки International», Лолита и Игорь Бутман.

Звезды выступят на площадке BY, которую установят на Плотинке. Эта сцена соберет артистов разных поколений.

Slava Marlow битмейкер Моргенштерна, исполнитель хитов «Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь». Обладатель премии «Прорыв года» от ВКонтакте и спотифАй.

Slava Marlow битмейкер Моргенштерна. Фото: предоставлено организаторами Ural Music Night

- Главные обаяшки российской сцены «Иванушки International» выстрелят вихрем хитов, ставших нашим всем: «Тучи», «Тополиный пух», «Снегири» – это всё они! «Мы хотим сделать настоящий праздник для себя, для друзей, а главное – для наших поклонниц и поклонников. Будет круто – отвечаем!», - рассказали в пресс-службе Ural Music Night.

Еще одна долгожданная звезда – Лолита. Певица будет сама вести концерт и общаться с публикой со сцены, а также исполнять свои песни.

Лолита сама будет вести свое шоу. Фото: предоставлено организаторами Ural Music Night

Впервые на «Ночи Музыки» выступит легендарный джазмен Игорь Бутман со своим квинтетом.