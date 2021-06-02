Из Екатеринбурга в природный парк «Оленьи Ручьи» будет ходить автобус

Автобус в Ольньи ручьи будут ездить по выходным и праздничным дням Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга в природный парк «Оленьи Ручьи» с 5 июня будет ходить автобус. Он будет отправляться от Южного автовокзала по выходным и праздничным дням, пишет ИА «Уральский меридиан». Из Екатеринбурга автобус будет выезжать в 08:33. Обратно автобус отправится в 18:00.

Отметим, что проезд на автобусе до природного парка платный. Стоить он будет 366 рублей. Стоимость багажа в эту сумму не входит. За него придется отдельно заплатить 73 рубля. Как сообщают на сайте «Оленьих Ручьев», в случае критической неэффективности рейс может быть отменен.

За вход в парк нужно будет заплатить 343 рубля. Бесплатно погулять по «Оленьим ручьям» могут дети до 18 лет, инвалиды, пенсионеры, ветераны боевых действий и многодетные родители.