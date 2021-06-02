В квартале «Екатеринбург-сити» разрешили построить новые небоскребы

Застройкой квартала займется «УГМК-Макаровский» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В высотном квартале «Екатеринбург-Сити» построят новые небоскребы. Строительством займется «УГМК-Макаровский». Разработку нового проекта одобрил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

- Разрешить Акционерному обществу «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Челюскинцев - Бориса Ельцина - Боевых дружин - Октябрьской революции, - указано в документе.

Ранее в утвержденном проекте «Медной горы», не были учтены охранные зоны существующих памятников. Затем проект было решено пересмотреть.