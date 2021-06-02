На Кольцовском тракте вспыхнули леса строящегося склада

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Кольцовском тракте сегодня, 2 июня, рано утром вспыхнули леса строящегося склада. Огонь мог перекинуться на соседнее здание, поэтому из него эвакуировались 100 человек. На место выезжали шесть единиц пожарной техники и 38 человек личного состава.

- Первые пожарно--спасательные подразделения прибыли к месту пожара через 10 минут. В ходе разведки огнеборцами было установлено, что горят строительные леса строящегося двухэтажного здания. В 06:23 огнеборцы локализовали пожар на площади 100 м.кв, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Полностью потушить огонь пожарным удалось через два часа после возгорания. К счастью, никто во время пожара не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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