Под Серовом два человека получили травмы после вылета машины в кювет

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Серовом 18-летний парень, управляя машиной ВАЗ-21103, не справился с управлением, вылетел с трассы и перевернулся. Авария произошла на автодороге «Серов – Сосьва – Гари». Молодой человек вместе со своим 17-летним пассажиром ехал из поселка Сосьва.

- В результате ДТП у пассажира диагностировано сотрясение головного мозга, закрытая черепно–мозговая травма и ушибленная рана головы. Он госпитализирован. Водителю назначено амбулаторное лечение, врачи диагностировали у него ушибы, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что пассажир в момент аварии был пристегнут ремнем безопасности, это помогло ему избежать более серьезных травм. Сам водитель имеет стаж всего четыре месяца, при этом его уже привлекали к административной ответственности трижды. При этом мама 17-летнего подростка была уверена, что ребенок находится на занятиях в техникуме.