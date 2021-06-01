Полиция Екатеринбурга рассказала о новой схеме мошенничества

Аферисты умудряются получить дубликаты сим-карт, которые установлены в телефонах уральцев Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Екатеринбурга предупредила горожан о новой схеме, которой пользуются мошенники, чтобы выманить деньги у своих жертв. Аферисты умудряются получить дубликаты сим-карт, которые установлены в телефонах уральцев. Например, злоумышленники приходят в салон и сообщают менеджеру, что потеряли телефон, и теперь им необходимо восстановить «симку». Для этого даже могут использоваться поддельные документы.

- Поскольку в большинстве случаев мобильные банковские приложения и карты привязаны к абонентскому номеру, злоумышленники получают возможность распоряжаться финансами потерпевшего по своему усмотрению, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Уже известно о случае, когда житель Москвы лишился 26 миллионов рублей из-за новой схемы мошенничества. В Екатеринбурге фиксируются единичные случаи таких преступлений.

- Можно посоветовать гражданам внимательно следить за состоянием сим-карты: если вдруг она перестала функционировать – незамедлительно выяснять причины. Возможно, что кто-то активировал дубликат, - добавляют в УМВД по Екатеринбургу.