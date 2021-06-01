ВТБ представит ипотечные программы гостям «Домофеста»

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Традиционно на «Домофесте» ведущие застройщики и агентства недвижимости представляют лучшие варианты новостроек и вторичного жилья. Кроме того, посетители выставки смогут выбрать материалы для строительства и ремонта, посетить бесплатные выступления экспертов Росреестра, Пенсионного фонда, Нотариальной палаты, проконсультироваться с квалифицированными юристами, риэлторами, банковскими специалистами.

ВТБ – постоянный участник «Домофеста». Специалисты банка расскажут о действующих условиях по различным ипотечным программам, включая кредиты с господдержкой. Стенд ВТБ будет работать в течение обоих дней выставки с 11 до 18 часов на первом этаже Центра дизайна.

- Ипотека – один из самых востребованных банковских продуктов для населения, а сегодняшняя ситуация, в которой ставки по кредитам продолжают оставаться на минимальных уровнях, способствует тому, чтобы решить жилищный вопрос выгодно и оперативно, — подчеркнул управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. – За первые четыре месяца 2021 года мы выдали ипотечных займов на общую сумму свыше 8,2 млрд рублей. Уверен, что новые предложения ВТБ и развитие цифровых сервисов для удобства заемщиков сделают наши ипотечные программы еще более востребованными.

Напомним, что в середине мая ВТБ снизил ставки по льготным жилищным займам. Теперь для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка по госпрограмме составляет 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 5 млн рублей (для свердловской области), в остальных случаях - 5,7%.

С 26 мая ВТБ ввел дополнительную опцию со сниженной ставкой по ипотеке с господдержкой. Клиентам предлагается выбрать льготный период – полгода или год, в течение которого ставка будет снижена до 4,3% или 5,3% соответственно. После указанного срока заемщик продолжить обслуживать свой кредит по стандартной для госпрограммы ставке в 6,5%.