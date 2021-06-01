Уральца, накопившего долг по алиментам, отправили в колонию строго режима

У Александра скопился долг по алиментам в 39 тысяч 375 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя поселка Буланаш Артемовского района по имени Александр за неуплату алиментов на содержание 11-летней дочки на девять месяцев отправили в колонию строгого режима. В 2019 году он уже был привлечен мировым судьей к административной ответственности по этой же причине. Его отправили на обязательные работы на 20 часов, но он проигнорировал наказание.

В прошлом году с марта по октябрь он вновь не платил алименты на содержание ребенка. У Александра скопился долг в размере 39 тысяч 375 рублей. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело.

- Как пояснил сам алиментщик он стоял на учете в Центре занятости в Артемовском, получал пособие по безработице. В тот момент алименты с него удерживались. В марте 2020 его с учета сняли, и до мая он нигде не работал. Далее мужчина трудоустроился, но не счел нужным довести данную информацию до судебного пристава-исполнителя. При этом алименты дочери он не платил, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Артемовский городской суд, вынося приговор Александру, учел положительные характеристики, раскаяние подсудимого и наличие у него на иждивении второго ребенка. При этом также было приняты во внимание судимости Александра по другим уголовным статьям и условное наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, полученное им ранее. Александр пытался обжаловать приговор, но Свердловский областной суд оставил приговор без изменений.

По данным службы судебных приставов, только в 2021 году в Свердловской области к уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание детей привлечено 513 свердловчан.