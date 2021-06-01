В Екатеринбурге из-за ремонта остановится работа Ново-Свердловской ТЭЦ

Ремонтные работы на Ново-Свердловской ТЭЦ будут идти с 7 по 20 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе в Екатеринбурге на Ново-Свердловской ТЭЦ начнутся ремонтные работы. Они будут проводиться с 7 по 20 июня. Ново-Свердловская ТЭЦ обеспечивает горячей водой несколько микрорайонов города: ЖБИ, Пионерский и Синие Камни. В этих районах на время ремонта возможны перебои с горячей водой, однако в ЕТК пообещали, что сделают все возможное, чтобы свести ограничения в подаче горячей воды к минимуму.

- Энергетики стараются сделать все возможное, чтобы перераспределить нагрузку на другие источники и или совсем не вводить ограничения или свести их к минимуму. Если ограничения будут введены с 7 числа, то потом они поэтапно будут сниматься. Нельзя сразу сказать, сколько потребителей будет отключено, так как это решается по факту. Это зависит, в том числе от объема потребления, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко также сообщал, что этим летом планируется ремонт еще одного основного источника - СУГРЭС.