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Общество1 июня 2021 10:51

На Урале школу наказали за травмирование учеников во время уроков

Двое детей получили сотрясение мозга, еще один - перелом ступни с растяжением
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Пятиклассники получили сотрясение мозга на физкультуре

Пятиклассники получили сотрясение мозга на физкультуре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде МАОУ СОШ № 2 привлекли к ответственности за травмирование учеников во время уроков. В прокуратуре установили, что в школе не было обеспечено безопасное нахождение обучающихся в ней детей и сотрудники следили за ребятами.

Первое происшествие с учениками произошло 24 марта 2021 года. Двое пятиклассников во время игры в футбол на физкультуре столкнулись, ударились лбами и получили сотрясение головного мозга. Еще один ученик травмировался на следующий день. Отпросившись с урока по русскому языку, спускаясь по лестнице, он упал и получил перелом ступни с растяжением.

- В соответствии с актами о несчастных случаях с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность в МАОУ СОШ № 2, лицами, допустившими нарушения законодательства и иных нормативных правовых и локальных актов, явившихся причиной несчастных случаев с несовершеннолетними, признаны учителя, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После вмешательства специалистов надзорного ведомства учителей физической культуры и русского языка привлекли к дисциплинарной ответственности.