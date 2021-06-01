В Екатеринбурге Nissan сбил девятилетнего мальчика на велосипеде

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге накануне вечером, 31 мая, Nissan сбил девятилетнего мальчика на велосипеде. Папа ребенка рассказал, что его сын катался около дома на Белореченской, 15/2, приближающийся автомобиль, он не заметил из-за припаркованных вдоль проезжей части автомобилей.

- Водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь по дворовому проезду в сторону выезда на ул. Белореченскую, допустил наезд на велосипедиста, который пересекал дворовой проезд слева направо по ходу движения транспортного средства. Средств индивидуальной защиты и световозвращающих элементов на ребенке не было, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Ребенок получил ушиб правого колена. В ГИБДД рассказали, что за рулем Nissan Almera находилась 37 - летняя женщина, имеющая стаж управления 14 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекалась 25 раз. Автоинспекторам она объяснила, что ехала по двору со скоростью примерно 10 км/ч. В этот момент неожиданно с левой стороны выехал мальчик на велосипеде, наезда избежать не удалось.

Полицейские проверят школу, в которой обучается пострадавший ребенок, и выяснят, обучают ли в ней детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также информация о произошедшем будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекторы призывают родителей контролировать досуг своих детей, регулярно проводить беседы о правилах безопасного поведения на дорогах и правилах велосипедами и самокатами.