В Екатеринбурге неизвестный парень распылил баллончик с едкой жидкостью на одежду в магазине

Фото: паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

В Екатеринбургском торговом центре «Гринвич» неизвестный молодой человек зашел в магазин одежды и набрызгал товар жидкостью с резким запахом. Инцидент произошел еще 27 мая в павильоне «Bona Fide». Ущерб от его действий составил больше 100 тысяч рублей. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

- Молодой человек в маске зашел в магазин. К нему подошла консультант, предложила помощь. Когда девушка отвернулась, посетитель набрызгал на одежду неизвестной жидкостью из белого флакона. Все это засняла камера, расположенная в магазине, - рассказывают подписчик сообщества.

Примечательно, что вещи от неизвестного вещества не отстирываются. Испорченный товар пришлось снять с продажи. Владелец торговой точки уже обратился с заявлением в полицию.