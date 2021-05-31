На Уралмаше парень стал жертвой вора, забыв в дверях ключи

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге 27-летний молодой человек оставил ключи от двери в замке и стал жертвой вора. Инцидент произошел 26 мая, тогда парень обратился в полицию и рассказал, что из его комнаты в общежитии пропали игровая приставка, шуруповерт, геймпад и мобильный телефон. Ущерб оценили в 35 тысяч рублей. Двери и замки не имели повреждений, поэтому сыщики начали проверять соседей пострадавшего.

- Подозреваемым оказался ранее уже судимый за кражу, мошенничество и незаконный оборот наркотиков местный житель 1987 года рождения, проживающий на одном этаже с потерпевшим. Часть вещей он уже успел сдать в ближайшие ломбарды, - отметили в УМВД по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.