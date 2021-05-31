Пытался разместить фото на сайте: на Урале мужчину заподозрили в реабилитации нацизма

Чье именно фото уралец пытался разместить на сайте, не уточняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области проводят проверку в отношении местного жителя по имени Алексей, которого подозревают в реабилитации нацизма. Молодой человек во время акции «Бессмертный полк» пытался загрузить на сайт акции фотографию человека, который не является ветераном и не имеет отношения к победе в Великой Отечественной войне.

- В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на закрепление полученных доказательств и установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Проведены обыски, изъята компьютерная техника, средства связи, - отмечают в следственном комитете России.

Чье именно фото уралец пытался разместить на сайте, не уточняется. Помимо этого к ответственности привлекли несколько человек из других регионов, которые отправили на сайт фотографии Гитлера, Геббельса и изменника Родины Власова.