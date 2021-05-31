В Екатеринбурге девушку на самокате привлекли к ответственности за вождение без прав

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге женщину привлекли к ответственности за управление самокатом без прав. 20-летняя девушка попала в аварию в ночь на воскресенье, проезжая по двору на улице Московской, она столкнулась с автомобилем «Лада Веста». В больнице у нее зафиксировали ушибы и отпустили домой.

- Электросамокат имеет двигатель номинальной максимальной мощностью более 0,35 кВт, а, значит, является транспортным средством. Водитель такого самоката обязан соблюдать правила дорожного движения так же, как и владелец мотоцикла, - отмечают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Девушка утверждает, что приобрела самокат еще два года назад и не знала, что ей нужно получать водительские права. Она пояснила, что в момент она ДТП двигалась на первой передаче со скоростью 15 км/ч.

Пострадавшую привлекли к ответственности по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Ей грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Также ей назначили штраф в размере двух тысяч рублей за движение по тротуару.