В Екатеринбурге мужчина вынес со своей прошлой работы металлолом на 600 тысяч

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге будут судить местного жителя, который вынес со своей бывшей работы крупную партию металлолома. Следователи установили, что 46-летний мужчина работал на предприятии, которое занимается металлообработкой. В 2019 году он оттуда уволился и устроился работать в такси. В ночь на 8 марта 2020 злоумышленник приехал к зданию фирмы на арендованном автомобиле.

- Жадный похититель забрал практически все, что было можно унести: металлические болванки, сверла, втулки, газовые ключи, штангенциркули и другое имущество. Впоследствии обвиняемый сдал свою добычу в пункты приема металлолома, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Ущерб компании составил больше 600 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.