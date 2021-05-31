В Свердловской области первые экзамены в этом году сдали больше четырех тысяч выпускников

В Свердловской области для проведения ЕГЭ подготовлено 196 пунктов проведения экзамена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сегодня, 31 мая, стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Выпускники сдавали первые в этом году экзамены - по химии, литературе и географии. Всего ЕГЭ сегодня сдали 4 662 человека. Из них около трех сотен - выпускники прошлых лет.

Перед тем, как войти в здание школы обязательно нужно пройти термометрию при помощи бесконтактных термометров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экзамен по химии, литературе и географии сдали 4 662 выпускника Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Подготовка к проведению ЕГЭ в регионе шла планомерно. Все организаторы прошли соответствующую подготовку. Мы провели несколько репетиционных тестирований для того, чтобы на старте не допустить технических и организационных сбоев, - рассказал Министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

Экзаменационные работы длятся от 3 часов до 3 часов 55 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году для проведения ЕГЭ в регионе готовы принимать экзаменуемых 196 пунктов. Сегодня из них работали 147. Свои результаты участники сегодняшнего экзамена узнают не позднее 17 июня.

Напомним, что участники ЕГЭ и их родители могут задать вопросы о государственной итоговой аттестации по горячей линии: 8 (343) 312-02-23, 8-950-64-770-93, 8-950-64-761-12.