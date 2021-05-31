Женщине грозит до двух лет лишения свободы за продажу опасного самогона Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале 60-летнюю женщину будут судить за незаконную продажу самогона. По версии следствия, обвиняемая в октябре 2020 года в домашних условиях изготовила не соответствующую требованиям ГОСТа спиртосодержащую жидкость - самогон и продала ее местному жителю.

- Прокуратура Ачитского района утвердила обвинительное заключение. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Спиртосодержащую жидкость изъял правоохранители. Экспертиза показала, что она представляет опасность для жизни и здоровья потребителей из-за содержащихся в ней микропримесей.

Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.