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Происшествия31 мая 2021 14:29

На Урале 60-летнюю женщину будут судить за незаконную продажу самогона

Ей грозит до двух лет лишения свободы
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Женщине грозит до двух лет лишения свободы за продажу опасного самогона

Женщине грозит до двух лет лишения свободы за продажу опасного самогона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале 60-летнюю женщину будут судить за незаконную продажу самогона. По версии следствия, обвиняемая в октябре 2020 года в домашних условиях изготовила не соответствующую требованиям ГОСТа спиртосодержащую жидкость - самогон и продала ее местному жителю.

- Прокуратура Ачитского района утвердила обвинительное заключение. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Спиртосодержащую жидкость изъял правоохранители. Экспертиза показала, что она представляет опасность для жизни и здоровья потребителей из-за содержащихся в ней микропримесей.

Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Криминал