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В Екатеринбурге 95-летняя ветеран ВОВ сделала прививку от коронавируса. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Ирина Михайловна поделилась, что не смотря на возраст, хорошо перенесла вакцинацию.

- В этом году я прошла прививку от вируса. Перенесла на отлично. И всем желаю также, - рассказали в оперативном штабе Свердловской области.

Ирине Михайловне Мелентьевой в этом году - 95 лет. В годы Великой Отечественной войны она помогала спасать раненных на фронте. Сейчас она занимает активную жизненную позицию.