Евгений Куйвашев победил на праймериз «Единой России» в Свердловской области

Евгений Куйвашев набрал в ходе праймериз 174 565 голосов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Единая Россия» подвела предварительные итоги праймериз. На предварительном голосовании партия определяет списки кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы и свердловского Законодательного собрания, которые пройдут в сентябре.

В Свердловской области победу на праймериз по выбору кандидатов в Госдуму одержал глава региона Евгений Куйвашев. Согласно сайту электронного предварительного голосования, губернатор набрал 174 565 голосов. На второй строчке по количеству голосов оказался действующий депутат Госдумы, бывший биатлонист Антон Шипулин, набравший 64 481 голос. Третье место занял еще один действующий парламентарий Павел Крашенинников (61 081 голос).

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах России. На Среднем Урале в голосовании приняли участие больше 339 тысяч человек.