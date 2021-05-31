Екатеринбург вошел в двадцатку самых общительных городов России

Жители Екатеринбурга любят общаться в больших компаниях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург оказался на 18 месте в рейтинге самых общительных городов России. Уральская столица опередила такие города, как Москва, Челябинск, Омск, Пермь и Красноярск.

В лидерах рейтинга от исследовательского агентства Zoom market оказались города Ростов-на-Дону, Иваново и Краснодар.

Респондентам задавали пять вопросов: легко ли они завязывают знакомства, сложно ли им заговорить первым с незнакомцем, какой у них круг общения, считают ли они себя общительными и любят ли она проводить время в компании? Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Опрос в форме интервью проводятся в 23 городах страны среди 2 760 участников в возрасте от 18 до 73 лет.