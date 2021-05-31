Первые дни лета в Свердловской области будут прохладными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальная жара в Свердловской области резко спала, и в регион пришло похолодание с дождями и сильным ветром. Сегодня днем, 31 мая, столбики термометров не поднимутся выше +16 градусов, а ночью и вовсе ожидаются заморозки.

- В ночные часы 1 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2 градуса, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Холодной ночь будет и с первое на второе июня. Столбики термометров местами покажут до +1 градуса. Немного теплее станет в среду днем, 2 июня. Днем воздух прогреется до + 17 - + 22 градусов. Дожди в первые дни лета, согласно прогнозу синоптиков, обойдут регион стороной.