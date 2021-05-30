Под Екатеринбургом пьяный водитель ВАЗ устроил лобовое ДТП

В ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 1 километре дороги Коптяки - Ганина Яма - Шувакиш сегодня днем, 30 мая, произошло серьезное ДТП. Водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Soul.

- Мужчина, 1988 г.р. управляя автомобилем ВАЗ 2112, двигаясь со стороны поселка Исеть в направлении Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Kia Soul под управлением девушки, 1994 г.р., - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Мужчина, который был за рулем ВАЗа, оазался пьян.

В ГИБДД отметили, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Обе машины получили значительные повреждения.