В Екатеринбурге водитель «Лады» сбил девушку на электросамокате

Девушка оказалась в больнице после столкновения с автомобилем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня ночью, 30 мая, водитель «Лады» сбил 21-летнюю девушку на электросамокате, которая ехала по тротуару. ДТП произошло во дворе на Московской, 35.

- Водитель автомашины «Лада Веста», двигаясь со стороны ул. Шейнкмана по дворовой территории в сторону ул. Московская, допустил наезд на пешехода, который двигался на электросамокате по тротуару вдоль ул. Московская со стороны пр. Ленина в сторону ул. Попова справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Девушку с травмами госпитализировали в больницу. В ГИБДД выяснили, что за рулем «Лада Веста» находился трезвый мужчина, имеющий водительский стаж 27 лет. К административной ответственности он привлекался пять раз.

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