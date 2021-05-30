Центр Екатеринбурга перекрыли из-за полумарафона «ЗаБег»

Трасса пройдет по проспекту Ленина, улице Бориса Ельцина, 8 Марта, Пушкина и Царской Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге пройдет полумарафон «ЗаБег». Трасса пройдет по проспекту Ленина, улице Бориса Ельцина, 8 Марта, Пушкина и Царской.

Владельцам автомобилей стоит заранее подумать о парковке, так как весь транспорт, который останется на маршруте забега, будет эвакуирован.

- Организаторы мероприятия просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - отмечают в мэрии.

Движение на этих улицах будет ограничено с 09:30 до 15:00.