В ДТП на Кольцовском тракте пострадали два ребенка

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 29 мая в районе полудня произошло ДТП с участием трех иномарок, в котором пострадали братья 4-х и 6-ти лет.

50-летний водитель «Исудзу» ехал по ЕКАД со стороны Кольцовского тракта в сторону Челябинского тракта. Мужчина, зазевавшись, столкнулся с иномаркой «Ниссан Патфаиндер», которая ехала в попутном направлении. Вторую иномарку после столкновения отбросила на впереди едущий автомобиль «Тойота Королла».

В аварии пострадали двое детей, которые ехали в детских креслах. Мальчики стукнулись головами о передние сидения. Врачи, осмотрев их, отпустили вместе с 34-летней мамой домой. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

- На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции города Екатеринбурга произведены замеры и составлены процессуальные документы. Обстоятельства происшествия выясняются, по факту ДТП проводится дознание, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - рассказывают в инспекции.