На Урале байкер сбил женщину

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

В селе Тимохино в 11:50 29 мая погибла 64-летняя жительница поселка Пышма, которая приехала отдыхать сюда на дачу.

36-летний байкер за рулем питбайка «GR-2 Эндуро» без регистрационных номеров ехал через деревню на байк-слет в Талицу. Во время движения по селу перед ним начала переходить дорогу женщина.

Водитель байка попытался увернуться от столкновения, повернув в бок, чтобы объехать женщину сзади, но та решила вернуться, поэтому столкновения избежать не удалось.

- Водитель, управляя транспортным средством «Питбайк GR-2 Эндуро» без государственного регистрационного знака, совершил наезд на пешехода, в результате ДТП пешеход погиб, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Мужчина за рулем питбайка оказался жителем Камышлова, он ехал в мотошлеме, имеет права и стаж вождения 17 лет, но транспортное средство он не зарегистрировал.

- На водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, - рассказывают в областном ГИБДД.

Проводится расследование инцидента, в результате которого погиб человек.