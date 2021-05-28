В Екатеринбурге спасли кота, который просидел на дереве два дня

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

Екатеринбуржцы из «Зооспаса» пришли на помощь котику, который взобрался на высокий тополь и не смог спуститься самостоятельно. Бедолага просидел на ветке почти два дня. Спасателям позвонили неравнодушные жители двора, где находился пушистый.

- Под деревом собралась большая группа поддержки кота. Сам он сначала сидел на высоте всего около 5-6 м, но, как нередко случается, при моем приближении снялся с места и перешел существенно выше, спасибо, что не на самую макушку тополя, - отмечает зооспасатель Евгений Зенков.

Усатый так сильно не хотел контактировать с человеком, что спрятался в листве так, чтобы его было невозможно захватить специальной удочкой. На уровне четвертого этажа спасателю улыбнулась удача, и ему удалось перехватить животное.

Спасенным оказался кот белого цвета, который, очевидно, потерялся совсем недавно.