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Общество28 мая 2021 17:35

В Нижнем Тагиле из-за грубых нарушений санитарных норм закрыли павильон с шаурмой

Заведение не будет работать в течение 45 дней
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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На торговую точку пожаловались местные жители

На торговую точку пожаловались местные жители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле из-за грубых нарушений санитарных норм на Привокзальной площади временно закрыли ларек, в котором готовили шаурму. На торговую точку пожаловались местные жители, после этого региональный роспотребнадзор провел проверку.

Выяснилось, что в трейлере не оборудована система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. Также было невозможно установить сроки годности используемых продуктов.

- Свежие огурцы изготавливаются (нарезаются) на месте приготовления, тогда как должны изготавливаться в стационарных предприятиях общественного питания, - отмечают в пресс-службе роспотребнадзора Свердловской области.

Хозяина торговой точки привлекли к административной ответственности и закрыли его ларек на 45 суток.