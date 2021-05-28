В Нижнем Тагиле из-за грубых нарушений санитарных норм закрыли павильон с шаурмой

На торговую точку пожаловались местные жители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле из-за грубых нарушений санитарных норм на Привокзальной площади временно закрыли ларек, в котором готовили шаурму. На торговую точку пожаловались местные жители, после этого региональный роспотребнадзор провел проверку.

Выяснилось, что в трейлере не оборудована система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. Также было невозможно установить сроки годности используемых продуктов.

- Свежие огурцы изготавливаются (нарезаются) на месте приготовления, тогда как должны изготавливаться в стационарных предприятиях общественного питания, - отмечают в пресс-службе роспотребнадзора Свердловской области.

Хозяина торговой точки привлекли к административной ответственности и закрыли его ларек на 45 суток.