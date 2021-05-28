Не дали покурить: свердловчанка покусала полицейского в аэропорту

ЧП произошло в Тюмени Фото: Алексей БУЛАТОВ

На жительницу Свердловской области завели уголовное дело за то, что она напала на полицейских у входа в здание аэропорта «Рощино» в Тюмени. Это произошло 23 мая.

45-летняя женщина закурила сигарету в неположенном для этого месте. Из-за этого к ней подошли сотрудники транспортной полиции. Женщину попросили пройти в отдел для составления административного протокола. Но дебоширка начала материть полицейских, а затем начала вести себя агрессивно.

- При доставлении в дежурную часть, в ходе личного досмотра нарушительница порядка нанесла представителю власти удар ногой, а вторую сотрудницу транспортной полиции укусила за палец, - рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

В итоге на женщину завели уголовное дело по первой части статьи 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Расследование уголовного дела продолжается.