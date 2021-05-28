Москвичи подскажут, как Екатеринбургу обновить транспортную инфраструктуру

Систему общественного транспорта в Екатеринбурге обновят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители мэрии Екатеринбурга провели рабочую встречу со специалистами строительной компании «Мосинжпроект», чтобы обсудить перспективы обновления и развития транспортной инфраструктуры столицы Среднего Урала.

Гости из столицы намерены изучить метрополитен Екатеринбурга, чтобы дать рекомендации по улучшению проекта второй ветки подземки. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Сейчас главная цель в этом направлении – постепенное сокращение количества наземного транспорта в центре Екатеринбурга. Это поможет освободить место для пешеходов и улучшить экологическую обстановку.

По итогам мониторинга эксперты дадут рекомендации по обновлению транспортной инфраструктуры Екатеринбурга: куда и в каком объеме нужно пускать общественный транспорт.

Также на повестке дня вопросы транспортного сообщения с районами Академический и Широкая речка с центром уральской столицы.