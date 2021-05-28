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Происшествия28 мая 2021 12:38

СК проводит проверку после смерти 24-летней жительницы Екатеринбурга

Эльвина Галиханова работала в букмекерской конторе
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге следователи СК проводят проверку по факту смерти 24-летней Эльвины Галихановой. Девушка погибла в ноябре 2020 года, тогда признаков криминала силовики не нашли.

- Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, Вся вновь поступающая информация, которая может помочь в выяснении деталей случившегося, тщательно проверяется, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области.

Известно, что погибшая работала в букмекерской конторе.

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