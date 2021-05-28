ЧП произошло во время монтажных работ на арочном пролете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге при ремонте Макаровского моста рабочий получил сильные травмы. Мужчина упал на арматуру с высоты двух метров.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло 13 мая.

29-летний бетонщик, приехавший в Екатеринбург из Башкирии, получил травмы во время монтажных работ на арочном пролете Макаровского моста.

- Врачи констатировали у мужчины проникающее ранение брюшной полости, а также перелом костей голени. Предположительно его падение произошло из-за несоблюдения техники безопасности, - рассказал инсайдер.

Наш собеседник уточнил, что по факту случившегося СК завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ». Пока травмировавшийся рабочий находится без сознания.

Напомним, несколько лет назад при реконструкции Мокаровского моста рабочего убило током.

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