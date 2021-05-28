В Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме привезли самолет высотой почти с пятиэтажный дом

Фото: пресс-служба Музейного комплекса УГМК

В Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме сегодня, 28 мая, привезли уникальный самолет высотой почти с пятиэтажный дом. Новым экспонатам музея стал первый советский реактивный стратегический бомбардировщик М-4.

Самолет доставили на выставочную площадку на семи автомобильных тралах в разобранном виде. По-другому привезти в музей его было просто не возможно, так как его длина составляет 47,6 метра, а размах крыла превышает 50 метров. Собирать его будут на глазах у посетителей напротив авиационного музея «Крылья Победы», где он будет стоять после сборки.

Фото: пресс-служба Музейного комплекса УГМК

Бомбардировщик М-4 был создан в 1954 году. На тот момент это был один из самых крупных самолетов в мире.

- В послевоенные годы ведущие конструкторские бюро включились в соревнование по созданию нового межконтинентального бомбардировщика, способного в кратчайшие сроки доставить ядерный заряд на территорию противника. В США велось проектирование B-52 и YB-60, а в СССР взамен устаревшего поршневого Ту-4 также на конкурсной основе создавались турбовинтовой Ту-95 и реактивный дозвуковой М-4, - рассказали в пресс-службе Музейного комплекса.

Фото: пресс-служба Музейного комплекса УГМК

С 1954 года было произведено всего 34 самолета М-4. До 1993 года их использовали в качестве топливозаправщиков. Один из них сейчас как раз и собирают в Верхней Пышме.

М-4 - уже седьмой реактивный самолет в коллекции музейного комплекса УГМК. Лишь немного уступают ему в размерах появившиеся ранее истребитель-перехватчик МИГ-31 и фронтовой бомбардировщик СУ-24М. Для реактивных машин в недалеком будущем планируют создать отдельную выставочную площадку.