Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге полицейские задержали грабителя женских сумок. Подозреваемый в преступлении 29-летний мужчина работал фрезеровщиком на гранитном карьере. Полицейским он сказал, что решил украсть из-за нехватки денег.

- Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 7 задержан местный житель, подозреваемый в нападении на женщину. Само преступление произошло 24 апреля в районе дома № 160 по улице Восточной. Неизвестный на ходу выхватил сумку из рук прохожей и скрылся. Добычей нападавшего стал сотовый телефон и некоторая сумма денег, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Ранее екатеринбуржец уже был судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы в 2020 году. Свою вину он признал. На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).

Силовики предполагают, что мужчина может быть причастен к другим подобным преступлениям и просят горожан , которые возможно пострадали от его действий, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-07 или 102 (02).