Владелец екатеринбургского небоскреба закрывает гостиницу «Антей»

Гостиница в БЦ "Антей" прекратит свое существование через месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрывается гостиница «Антей», который располагается на последнем этаже одноименного бизнес-центра. Отдать помещение новым арендаторам планируют через месяц. Причиной закрытия трехзвездочной гостиницы стала невостребованность среди клиентов.

- Народ обнищал, денег в гостиницы заселяться. Сейчас люди предпочитают отдыхать в палатках или останавливаться хостелах. Пока ведем переговоры с арендаторами, - рассказал «КП-Екатеринбург» владелец бизнес-центров «Антей» и «Высоцкий» Андрей Гавриловский.

Гостиница была открыта в 2004 году на 19 этаже торгово-развлекательного центра «Антей», который тогда был самым высоким зданием в Екатеринбурге - 86 метров.

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