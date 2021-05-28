В Екатеринбурге из-за прорыва трубы в шести домах отключили холодную воду

Без холодной воды остались жители шести домов на Заводской улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило семь частных домов, а шесть многоквартирных остались без холодной воды. Авария произошла на пересечении улиц Татищева и Плотников накануне, 27 мая. К ситуации подключилась прокуратура.

- Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала надзорные мероприятия в связи с порывом трубопровода холодного водоснабжения диаметром 400 мм, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

К вечеру специалисты ЕМУП «Водоканал» откачали воду из подтопленных дворов. Без холодного водоснабжения сейчас остались жители домов № 15а/1, 15а/2, 15а/3, 15а/4, 15а/5, 15а/6 на улице Заводская. Организован подвоз воды. Место аварии оградили. ЕМУП «Водоканал» сегодня планирует провести обследование, чтобы определить причинный жителям ущерб. Устранение последствий аварии проконтролирует прокуратура.