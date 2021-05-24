Силовики вычислили мужчину, бросившего гранату в ОМОН во время протеста в Екатеринбурге

По версии следствия, мужчина бросил в спецназ свето-шумовую гранату, а также дымовую шашку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге силовики вычислили мужчину, который, по версии следствия, бросил свето-шумовую гранату в ОМОН. Это произошло 23 января в сквере у Драмтеатра. В тот день в Екатеринбурге, как и во многих других городах, проходили несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. В тот момент оппозиционный политик еще находился в московском СИЗО в ожидании суда.

В тот день в столице Урала столбик термометра временами опускался до –30 градусов. Но мороз не остановил екатеринбуржцев, вышедших на акцию. По официальным данным участие в ней приняли около трех тысяч человек.

- Следственный комитет возбудил на мужчину два уголовных дела – по статье 213 (Мелкое хулиганство), а также по статье 318 (Применение насилия в отношении представителя власти), - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Наш собеседник уточнил, что по версии следствия мужчина бросил в ОМОН не только свето-шумовую гранату, но и дымовую шашку. Следствие получило от него признательные показания.

В ближайшее время уголовное дело против екатеринбуржца будет передано в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге участники несанкционированной акции закидали ОМОН снежками. Силовики начали действовать жестко после того, как в них кинули дымовую шашку (подробнее)

В Екатеринбурге ОМОН вытеснил участников несанкционированной акции на пруд. Сейчас их осталось не больше 100 (подробнее)