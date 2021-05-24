В Екатеринбурге будут судить трех цыган, укравших у бабушки больше 400 тысяч

Злоумышленникам, ограбившим бабушку, грозит до шести лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить трех цыган, укравших у бабушки 17 декабря 2020 года крупную сумму денег. Мужчина и две женщины, сначала обзванивали пожилых екатеринбуржцев, чтобы выяснить, кто из них находится дома, а затем приходили в квартиры. Так, они дозвонились до 94-летней пенсионерки и представились сотрудниками соцзащиты, чтобы она пустила их домой.

- Одна из соучастниц прошла с пенсионеркой на кухню и предложила последней заполнить документы для получения социальной помощи, в это же время ее соучастница, оставаясь в коридоре квартиры, наблюдала за действиями пенсионерки для получения информации о местонахождении в квартире денежных средств, - рассказывают в прокуратуре. - Под вымышленным предлогом замены денежных средств пенсионерку попросили продемонстрировать одну купюру билета «Банка России» из ее сбережений, находящихся в квартире.

Бабушка достала из трельяжа кошелек со сбережениями и достала из него пятитысячную купюру при злоумышленницах. После этого одна из женщин отвлекала пенсионерку, а вторая достала из бабушкиного кошелька 426 тысяч рублей, заменив их сувенирными купюрами. После этого злоумышленницы покинули квартиру.

Сейчас мужчине 1981 года рождения и двум женщинам 1991 и 1987 года рождения за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, грозит до шести лет лишения свободы.