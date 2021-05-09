На Урале нарушителям противопожарного режима придется раскошелиться на 400 тысяч рублей

Уральцы продолжают жечь траву, не смотря на запрет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В майские праздники, несмотря на запрет, жители Свердловской области жгли мусор и сухую траву. Ранее власти предупредили о штрафах для нарушителей противопожарного режима в размере от 2 до 4 тысяч рублей, но это не пугает любителей отдохнуть с огоньком.

Как пишет издание TagilCity.ru, в майские праздники штрафы на общую сумму в 400 тысяч рублей получил 241 человек. За соблюдением постановления о противопожарном режиме в Свердловской области следит 1 847 патрулей.