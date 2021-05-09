Мужчине грозит срок в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти местный следственный отдел СКР возбудил второе уголовное дело в отношении слесаря городской больницы, который был арестован по обвинению в изнасиловании 15-летней. Как сообщил «КП» источник в силовых структурах, теперь ему предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера.

- Обвиняемый дал признательные показания. Он надругался над девочкой в дачном домике СНТ «Зеленый уголок», где вместе с девочкой распивал спиртное, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

По словам знакомых слесаря, он всегда был общительным человеком. Но в причастность к такому тяжкому преступлению они не верят.

- Да что вы! Он и мухи не обидит! А вы говорите изнасилование. Это наверняка какая-то ошибка, - говорят знакомые арестованного.

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют задержание слесаря.

Напомним, что в Краснотурьинске подросток изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у брата. А в Полевском арестовали отчима, который три года после смерти жены насиловал падчерицу.