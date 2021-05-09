В центре Екатеринбурга вспыхнула «Газель»

Автомобиль вспыхнул прямо на проезжей части. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" в ВК

В Екатеринбурге 9 мая около 13:20 на проезжей части улицы 8 Марта в районе перекрестка с улицей Фурманова вспыхнула «Газель».

На этом автомобиле сюда прибыли дорожные рабочие. После возгорания улицу заполнило черным дымом. Лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал. На место были оперативно вызваны спасатели.

- На площади 7 квадратных метров сгорел автомобиль «Газель». В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Пожар был потушен в течение двух минут, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.