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Происшествия9 мая 2021 7:54

В Нижнем Тагиле дотла сгорел дом, где веселилась компания подростков

На место пожара выезжали пожарные, полиция и бригада скорой помощи
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Дом и надворные постройки сгорели дотла. Фото: читатель "КП"

Дом и надворные постройки сгорели дотла. Фото: читатель "КП"

В Нижнем Тагиле 8 мая около 18 часов произошел сильный пожар в частном доме по улице Серная, 22 в микрорайоне Рудник имени III Интернационала.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец, в доме веселилась компания молодежи, через пару часов начался пожар. Огонь быстро охватил дома и надворные постройки, включая баню. Молодежь самостоятельно эвакуировалась из горящего дома.

На месте тушения пожара работали четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Дом сгорел полностью, никто из людей не пострадал.

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