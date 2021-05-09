В Нижнем Тагиле дотла сгорел дом, где веселилась компания подростков

Дом и надворные постройки сгорели дотла. Фото: читатель "КП"

В Нижнем Тагиле 8 мая около 18 часов произошел сильный пожар в частном доме по улице Серная, 22 в микрорайоне Рудник имени III Интернационала.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец, в доме веселилась компания молодежи, через пару часов начался пожар. Огонь быстро охватил дома и надворные постройки, включая баню. Молодежь самостоятельно эвакуировалась из горящего дома.

На месте тушения пожара работали четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Дом сгорел полностью, никто из людей не пострадал.