В Карпинске сотрудницу «Почты России» заподозрили в обмане 96-летней бабушки

Надзорное ведомство выяснит обстоятельства доставки пенсии пожилой женщине Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Карпинске прокуратура проверяет информацию о возможном обмане 96-летней пенсионерки со стороны сотрудницы «Почты России».

- Согласно публикации СМИ, сотрудница местного отделения АО «Почта России» принесла пенсию домой пожилой женщине. При этом, выложила перед 96-летней женщиной банку сгущенного молока и банку консервов. Пожилая женщина подумала, что ей доставили подарок к 9 мая, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

После этого сотрудница АО «Почта России» заявила, что уже вычла стоимость сгущенки и консервов из пенсии женщины, после чего ушла, не оставив никаких чеков за якобы купленный товар.

Теперь этим случаем займется прокуратура Карпинска. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства доставки пенсии 96-летней пенсионерке.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.