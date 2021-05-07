«Ночь музеев» в Екатеринбурге открыла горячую линию для вопросов посетителей

До специалистов можно дозвониться с 10:00 до 22:00 ежедневно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге организаторы проекта «Ночь музеев» запустили горячую линию, чтобы отвечать на вопросы будущих посетителей программы. Планируется, что до специалистов можно дозвониться с 10:00 до 22:00 ежедневно. Звонок по России бесплатный. Консультанты выделяют список самых популярных вопросов, которые горожане задают чаще всего.

- Где найти информацию о том, что будет происходить на площадках проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге»? Есть ли в этом году бесплатные площадки? Эти запросы екатиринбуржцы оставляют чаще всего, - рассказывают в пресс-службе проекта «Ночь музеев».

Также горожан интересует, можно ли приобрести «единый билет», с помощью которого можно сразу несколько площадок. Можно ли провести детей бесплатно, изменится ли время движения общественного транспорта на время проекта. Ответы на эти вопросы знают на горячей линии. Кстати, сама «Ночь музеев» состоится с 15 на 16 мая.